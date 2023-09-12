آيت الطالب : قطاع الصحة عبأ جميع الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية

2023-09-12 / 20:29
0
هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، اليوم الثلاثاء، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبأ قطاع الصحة جميع الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب الحوز وعددا من أقاليم المملكة.

وقال آيت الطالب، في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد جلالته الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة، إن “هذه التعبئة تهم، أيضا، المناطق الأكثر قربا من بؤرة الزلزال التي يتعذر الوصول إليها بسهولة، إلى جانب المناطق القريبة، ولاسيما على مستوى مناطق تحناوت وتارودانت ومراكش، وخاصة شيشاوة وأمزميز”.

وأكد الوزير “تمكنا من التحكم في الوضع من دون الحاجة إلى تعبئة الموارد البشرية للجهات الأخرى”، مبرزا أن جميع المصالح المتدخلة في تدبير هذه الكارثة تبذل أقصى جهودها لمساعدة المتضررين. كما أكد توفر الموارد والمعدات الطبية الضرورية.

ونوه آيت الطالب، من جهة أخرى، ب”التضامن الكبير الذي أبان عنه الشعب المغربي خلال هذه الظرفية الأليمة، سواء من خلال تقديم الدعم عن قرب أو عمليات التبرع بالدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

2023-09-12 / 19:17
Photo of خبير اقتصادي ..من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال

خبير اقتصادي ..من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن…

2023-09-12 / 19:01

زلزال الحوز.. اقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بإقليم تارودانت

2023-09-12 / 18:35
Photo of موظفو مجلس المستشارين يساهمون بـ50 مليون

موظفو مجلس المستشارين يساهمون بـ50 مليون

2023-09-12 / 18:25
Photo of رئيس مجلس النواب يعلن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن

رئيس مجلس النواب يعلن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن

2023-09-12 / 18:15
Photo of لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العقوبات البديلة

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العقوبات…

2023-09-12 / 17:05
Photo of زلزال الحوز .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبرع بـ500 ألف درهم

زلزال الحوز .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبرع بـ500…

2023-09-12 / 16:59
Photo of إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تنفي تسجيل نقص في الأدوية

إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تنفي تسجيل نقص…

2023-09-12 / 16:31
Photo of المغاربة ليسوا بحاجة لمساعدات نظام “همجي” قتل قبل أيام شابين في السعيدية

المغاربة ليسوا بحاجة لمساعدات نظام “همجي” قتل قبل أيام…

2023-09-12 / 16:07
Photo of زلزال الحوز .. جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين تتبرع بـ20 مليون سنتيم

زلزال الحوز .. جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين تتبرع بـ20…

2023-09-12 / 15:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق