الملك محمد السادس ..انسانية مفعمة بالأمل‎ و مواقف اكبر من نبيلة

هبة بريس _ عبد الله عياش

قام الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12 شتنبر بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد جلالته الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

وهكذا، قام جلالة الملك بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر جلالته عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وتفضل الملك فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.

تبرع الملك بالدم له أكبر من دلالة ؛ وتدخله في الوقت المناسب لنصرة الشعب ومؤازرته بات يتلج الصدر ؛ ولعل تبصره ابان وباء كورونا باتخاده لأكثر من قرار يؤكد بروز مواقف نبله وتضحيته بكل شيء من أجل شيء واحد، يقتصر على سلامة شعب هذا الوطن

في زمن كورونا..الكل يتذكر كيف اتخذ الملك قرارات صعبة وجريئة جدا، تمثلت في وقف وإغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية، رغم ما لهذا القرار من ضرر كبير على الاقتصاد المغربي

علاوة على ذلك أمر بإنشاء صندوق خاص لمجابهة الوباء وأعطى اوامره باستهداف كل المواطنين الذين تضرروا من هذا الوباء، سواء من فقدو عملهم أو من توقفت موارد وأمر بالاهتمام بمرضى كورونا، وأصدر أمرا عاجلا بتحسيين تغذيتهم وتحسين ظروف علاجهم ومواكبتهم نفسيا ومعنويا طيلة فترة التطبيب، بغية المساهمة في تحسين و تحسن وضعيتهم العلاجية.

كما وجه مصانع النسيج المغربية لصناعة الكمامات الطبية في حدود 2.5 مليون كمامة في اليوم، ليرتفع العدد إلى خمسم ملايين كمامة في اليوم، وأعطى تعليماته لكي تباع الكمامات بأثمان رمزية وتعميمها على جميع المحلات التجارية بهدف سهولة اقتنائها والحصول عليها.

بعد كرونا …تحركت الأرض تحت الحوز فقضى الالاف تحت الانقاض وهو الحدث الذي عجل برجوع جلالته من فرنسا للوقوف على أحوال الرعية بنفسه ؛ فحصل أن دخل مراكش متفقدا الحالة الصحية للمصابين ومتبرعا بدمه للمغاربة في صورة تعكس نبل ملك وعطفه الكبير على رعيته

واذا كان الملك قد حل بمراكش للوقوف على الحالة الصحية للمصابين فقبل هذا استنفر كل الوزراء في اجتماع عاجل أوصى من خلاله جميع الجهات المعنية بتنزيل قرارات عديدة تصب جميعها في إعادة الحياة لكل القرى التي هزها الزلزال

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