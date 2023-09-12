البرلمانيون يتبرعون بتعويضات شهر واحد لصندوق تدبير آثار الزلزال

2023-09-12 / 19:30
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هبة بريس _ عبد الله عياش

علم من مصادر جيدة الإطلاع ، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء الفرق النيابية من أجل الاتفاق على مقدار مساهمة البرلمانيين في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز ”

وقال مصدر هبة بريس أنه تم الاتفاق على تحديد مبلغ تبرع البرلمانيين لهذا الصندوق في أجرة شهر واحد باتفاق مع مجلس المستشارين، الذي سيساهم أعضاؤه بأجرة شهر واحد.

وكانت هبة بريس قد أشارت امس أن اجتماعا جرى امس الاثنين بالبرلمان من أجل اخبار لجنة المالية باحداث الحكومة لحساب خصوصي للخزينة يسمى” الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”،

وقالت هبة بريس إنه تقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بين مجلسي البرلمان من أجل تحديد المساهمة التي سيقدمها البرلمانيين دعما لجهود الانقاذ و إعادة البناء.

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