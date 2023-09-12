إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

2023-09-12 / 19:17
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هبة بريس _ الرباط

ساهمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجميع مكوناتها، من موظفين مزاولين ومتقاعدين، بمبلغ 20 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب العديد من الأقاليم المغربية.

وقالت ذات الجهة في بلاغ لها، أن هذه المساهمة تأتي تعبيرا منها عن انخراطها التلقائي في حملة التآزر والتكافل التي أبانت عنها، بروح وطنية عالية، جميع مكونات المجتمع المغربي، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.

وقال المصدر ذاته على أن الأسرة الجمركية، بجميع مكوناتها، ستبقى على استعداد للمساهمة بكل مجهوداتها وبما تملكه من إمكانات، للمساعدة على التغلب على الآثار الوخيمة لهذا الزلزال، مجندة وراء الملك محمد السادس.

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