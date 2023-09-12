قضوا في العاصفة.. الاتحاد الليبي لكرة القدم ينعي 4 لاعبين
هبة بريس _ وكالات
نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، 4 من لاعبيه، قضوا في العاصفة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، خاصة في مدينة درنة الساحلية.
وأعلن الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك وفاة اللاعبين شاهين الجميل، وأيوب ساسي، وصالح ساسي، والحسين شلوف، ونشر صورهم.
وكان الاتحاد قد أعرب، الاثنين، عن تعازيه أمس لضحايا الفيضانات، وأعلن تضامنه مع أهالي الضحايا والمتضررين.
وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.
وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تشهد انقساما وتعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد.
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6 تعليقات
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وجعل مثواهم الجنه يارب العالمين
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم نسال الله العلي القدير ان يرحم موتاهم وان يكون في عونهم وان يعينهم الله علا مااصابهم
والله قلوبنا معهم نسال الله ان يرحمهم ويشفي جميع مرضاهم وان لله وان اليه راجعون
والله ليس امامنا الا ان نقول ان لله وان اليه راجعون والله علا مانحن فيه من حزن الا ونشقت قلوبنا لي اخواننا بي ليبيا 🇱🇾 يارب ارحمهم وكن لهم عونا في ما اصيب به
يرحمهم الله ويجعلهم في الدرجات العلا من الجنة والصبر لي اهل ليبيا وشعبه قلوبنا معكم
مجروحين وزاد جرحنا بكم وبي مااصابكم لنا ولكم الصبر والسلوان من العلي القدير انه رحمان ورحيم