قضوا في العاصفة.. الاتحاد الليبي لكرة القدم ينعي 4 لاعبين

هبة بريس _ وكالات

نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، 4 من لاعبيه، قضوا في العاصفة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، خاصة في مدينة درنة الساحلية.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك وفاة اللاعبين شاهين الجميل، وأيوب ساسي، وصالح ساسي، والحسين شلوف، ونشر صورهم.

وكان الاتحاد قد أعرب، الاثنين، عن تعازيه أمس لضحايا الفيضانات، وأعلن تضامنه مع أهالي الضحايا والمتضررين.

وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تشهد انقساما وتعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد.

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