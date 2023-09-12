خبير اقتصادي ..من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال

2023-09-12 / 19:01
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هبة بريس / بتصرف

ارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت الماضيين، إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا وفق حصيلة مؤقتة أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح الثلاثاء.

وأدت قوة الزلزال إلى دمار قرى بأكملها، خصوصا في المناطق القريبة من بؤرته التي حددت في منطقة الحوز الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا عن مدينة مراكش، كما أدت الصخور المتساقطة من أعالي الجبال إلى إلحاق أضرار بالطرق المؤدية إلى عدد من الدواوير.

الخبير الاقتصادي المغربي، عبد الخالق التهامي أكد ، أنه من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال، بالنظر إلى استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين محتملين.

وأوضح التهامي “، أن الوضع يستدعي من الحكومة أن تخصص موارد مالية إضافية استعدادا لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال.

وبخصوص توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قال الخبير المغربي “في نظري هي غير دقيقة، لأنه لا يمكن التنبؤ بحجم الخسائر”.

واستدرك المتحدث ذاته “لا أقول إن التوقع خاطئ، بل أتحفظ لأنه يصعب حصر الخسائر في الوقت الراهن وأستبعد أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة التي توقعها تقرير الهيئة الأميركية”.يقول التهامي لاصوات مغربية

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