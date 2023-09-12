موظفو مجلس المستشارين يساهمون بـ50 مليون

هبة بريس

قرر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، تخصيص مساهمة مادية قدرها 500 ألف درهم، لمساعدة المتضررين من زلزال الحوز.

وأعلن مكتب الجمعية، عزمه تقديم مساعدة مالية قدرها 300 ألف درهم تودع مباشرة في الحساب الخاص لدى الخزينة العامة للمملكة المخصص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية، وبالإضافة إلى 200 ألف درهم تقدم مباشرة للمواطنين المتضررين على شكل مواد عينية.

كما دعا مكتب الجمعية، كافة موظفات وموظفي مجلس المستشارين وأسرهم، وعموم الشعب المغربي إلى التبرع بالدم لمساعدة الحالات المستعجلة والخطيرة، وتفعيل قيم التطوع والتضامن مع الأسر المكلومة بالانخراط في كل المبادرات التضامنية .

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