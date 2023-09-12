جو بايدن

رئيس مجلس النواب يعلن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن

2023-09-12 / 18:15
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الثلاثاء، أن المجلس سيفتح تحقيقا رسميا لعزل الرئيس، جو بايدن.

وقال المشرع الجمهوري البارز للصحفيين: “أوجه لجاننا بمجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن”.

وأوضح أن “التحقيق سيسمح للمشرعين بجمع الأدلة”، مشيرا إلى أن الجمهوريين “كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن”.

وفي المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على “أكس” : “الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها”..
وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة “ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لتمرير تشريع لتجنب إغلاق الحكومة”.

وقالت إن العديدين في حزب مكارثي شعروا بالغضب عندما حاول مجلس النواب السابق، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون عزل الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، مرتين قبل تبرئته في مجلس الشيوخ.

واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

إدارة الجمارك تساهم بمبلغ ملياري سنتيم‎

2023-09-12 / 19:17
Photo of خبير اقتصادي ..من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال

خبير اقتصادي ..من الصعب التنبؤ بقيمة الخسائر الناجمة عن…

2023-09-12 / 19:01

زلزال الحوز.. اقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بإقليم تارودانت

2023-09-12 / 18:35
Photo of موظفو مجلس المستشارين يساهمون بـ50 مليون

موظفو مجلس المستشارين يساهمون بـ50 مليون

2023-09-12 / 18:25
Photo of لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العقوبات البديلة

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العقوبات…

2023-09-12 / 17:05
Photo of زلزال الحوز .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبرع بـ500 ألف درهم

زلزال الحوز .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبرع بـ500…

2023-09-12 / 16:59
Photo of إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تنفي تسجيل نقص في الأدوية

إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تنفي تسجيل نقص…

2023-09-12 / 16:31
Photo of المغاربة ليسوا بحاجة لمساعدات نظام “همجي” قتل قبل أيام شابين في السعيدية

المغاربة ليسوا بحاجة لمساعدات نظام “همجي” قتل قبل أيام…

2023-09-12 / 16:07
Photo of زلزال الحوز .. جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين تتبرع بـ20 مليون سنتيم

زلزال الحوز .. جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين تتبرع بـ20…

2023-09-12 / 15:53
Photo of هي المرأة المغربية الأصيلة…لم تجد ما تنفق فوهبت خاتم زواجها الذهبي

هي المرأة المغربية الأصيلة…لم تجد ما تنفق فوهبت خاتم…

2023-09-12 / 15:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق