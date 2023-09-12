زلزال الحوز .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبرع بـ500 ألف درهم

هبة بريس

قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان التبرع بمبلغ 500 ألف درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وذكر المجلس، في بلاغ له، أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التي قررت التبرع بشهر من راتبها الشهري لذات الصندوق، دعت أعضاء وموظفي المجلس للانخراط في هذا المد التضامني والمساهمة في الصندوق 126، كل حسب استطاعته.

وإلى جانب ذلك، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها مسؤولو المجلس وموظفوه، وذلك تجسيدا لقيم التضامن الوطني وانخراطا في الجهود الرامية إلى تجاوز هذه الفاجعة.

وأكد البلاغ أن المجلس سيبقى مواكبا للمبادرات المؤسساتية وغير المؤسساتية في تدبير آثار هذه الفاجعة الطبيعية عبر مبادرات نوعية مقبلة.

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