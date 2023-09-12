زلزال الحوز .. جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين تتبرع بـ20 مليون سنتيم

2023-09-12 / 15:53
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هبة بريس

أعلنت جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة عن مساهمتها في الصندوق المخصص لمأزرة ضحايا زلزال الحوز.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه استجابة لحملة التعبئة الوطنية من أجل دعم ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق من مغربنا العزيز، تعلن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة المساهمة في الصندوق المحدث لهذا الأمر بتعليمات من صاحب الجلالة، بما قدره 200 ألف درهم ( 20 مليون سنتيم).

و إضافة إلى هذه المساهمة، فإن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة مستمرة في المشاركة في عمليات المساعدات ذات الطابع الاجتماعي والصحي. وفق البلاغ ذاته

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