بالمروحيات.. فرق الإنقاذ تواصل إغاثة المصابين وتوزيع المساعدات على المتضررين “صور”

هبة بريس - الرباط

اليوم الثالث، تواصل السلطات العمومية بمختلف عناصرها، جهودها لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب ليلة الجمعة -السبت.

واستعانت السلطات العمومية، منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، بمرحيات عسكرية للوصول الى المتضررين المتواجدين بالمناطق الجبلية الوعرة والمحاصرة بسبب تساقط الصخور والحجارة.

وبشكل مستمر، تعمل فرق الانقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، على توزيع المساعدات الغذائية والاغطية والافرشة، وكذا نقل الجرحى والمصابين عبر المروحيات إلى المستشفى الميداني العسكري والمستشفيات المجاورة لتلقي العلاجات اللازمة.

هذا ويشار الى أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ الى حدو، صباح يومه الثلاثاء 2901 شخصا، تم دفن 2884 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخص.

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