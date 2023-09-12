مديرية الصحة: إحداث خلية للدعم النفسي للمنكوبين بأزيلال

هبة بريس

أعلنت المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، يوم الأحد، عن إحداث خلية للدعم النفسي وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة.

ونظرا لحجم الكارثة التي أثرت على ضحايا أزيلال وأسرهم، قررت المندوبية إنشاء خلية لدعم الأسر المكلومة وكذلك الناجين من الكارثة.

ويتمثل دور هذه الخلية التي تضم متخصصين في الطب النفسي وأخصائيين اجتماعيين، في مواساة أسر الضحايا وتقليل مخاطر المضاعفات والاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى تخفيف الصدمة الناجمة عن الزلزال.

وتفتح هذه الخلية المحدثة داخل المركز الصحي القروي بآيت تامليل، أبوابها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم السلطات المحلية من أجل التخفيف من معاناة المنكوبين.

يشار إلى أن السلطات المحلية والقوات العمومية بالإقليم تواصل بذل جهودها من أجل إزالة الأنقاض الناجمة عن الزلزال وتوزيع المساعدات على الساكنة المحلية.

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