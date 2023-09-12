النقابة الوطنية للصحافة المغربية تساهم ب 20 مليون في “صندوق الزلزال”

2023-09-12 / 14:43
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نجلاء مزيان : هبة بريس

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عشية أمس الإثنين 11 شتنبر 2023، اجتماعا استهله بقراءة الفاتحة على أرواح شهيدات وشهداء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز، وامتدت تأثيراته لعدد من مناطق البلاد.
 
وفي هذا الصدد قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المساهمة في حساب “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” بمبلغ 200 ألف درهم.
 
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين بمختلف المؤسسات الاعلامية إلى التبرع بأجرة يوم عمل بتنسيق مع إدارات المؤسسات.
 
كما دعت كذلك الصحافيات والصحافيين إلى الإنخراط في عمل اللجنة المكلفة برصد الإنتهاكات والممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة، وذلك لمواجهة كل أشكال التضليل باعتباره سلاحا فتاكا ينسف كل الجهود الخيرة لمواجهة آثار الكارثة ومواساة الضحايا.

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