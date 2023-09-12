زلزال الحوز.. دنيا بوطازوت تعلن تأجيل عرضها بالديار البلجيكية

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن إلغاء عرضها الكوميدي الذي كان من المرتقب عرضه بالديار البلجيكية.

وأوضحت بوطازوت عبر ذات المنصة أنها لا يمكن تقديم عرض مسرحي في ظل هذه الظروف و الأزمة التي يمر منها المغاربة قاطبة.

وناشدت الممثلة المغربية دنيا بوطازوت الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا،لتفهم قرارها خاصة أنه لحدود الساعة لا زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.

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