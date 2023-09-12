مراكش.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحدث مستودعا لتجميع المساعدات لضحايا الزلزال

2023-09-12 / 13:58
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هبة بريس

أحدثت مؤسسة محمد الخامس للتضامن مستودعا مركزيا بمراكش مخصصا لتجميع المساعدات الموجهة لضحايا زلزال الحوز وذلك على غرار مراكز مماثلة أحدثتها المؤسسة في مناطق أخرى من المملكة.

وتتولى فرق عمل تمثل مختلف شركاء المؤسسة، على مدار اليوم، استقبال وفرز وإعداد شحنات المساعدات العينية الموجهة للمناطق المتضررة بما فيها تلك التي يقدمها المواطنون وفعاليات المجتمع المدني من مختلف مناطق المملكة.

ويأتي إحداث هذا المستودع في إطار المواكبة والدعم الذين تقدمهما المؤسسة لساكنة الدواوير المتضررة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تعبّأت المؤسسة بجميع مكوناتها بشكل فوري وبمجرد وقوع كارثة الزلزال من أجل ضمان إيصال المساعدات خاصة العينية وتوزيعها في ظروف جيدة وبصورة مستعجلة وناجعة تلبي الاحتياجات.

وأوضحت مديرة المشاريع في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتم انطلاقا من المستودعات المركزية إيصال المساعدات إلى أخرى محلية، مشيرة الى أن هناك مستودعين محليين على مستوى جهة مراكش/ آسفي بكل من “تاحناوات” و”شيشاوة واللذين يقومان بدورهما بإيصال هذه المساعدات بصورة مباشرة إلى الدواوير المتضررة

وأفادت السيدة بولويز أن إيصال المساعدات يتم إما عبر الطرق البرية بالنسبة للدواوير التي يمكن الوصول اليها، أو عن طريق التدخل الفعال والفوري للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بواسطة المروحيات التي توصل هذه المساعدات للساكنة على مدار اليوم.

وأشادت مديرة المشاريع في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عاليا، بالتضامن الكبير لجميع مكونات المجتمع المغربي مع ضحايا الزلزال، مشيرة الى أن المؤسسة تعمل على مدار اليوم وبتنسيق وشراكة تامين مع مصالح وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية على توفير احتياجات السكان المتضررين.

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