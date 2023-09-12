تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول على اختصاصات الملك”

هبة بريس - الرباط

يبدو أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصبحت أيامه معدودة في حكومة أخنوش، بسبب تصريحاته وخرجاته “الغير محسوبة” العواقب، وتطاوله على اختصاصات أكبر من منصبه.

وزير العدل، صرح في حوار مع قناة “العربية”، أن المساعدات الجزائرية مرحب بها، قبل أن تتلقى السلطات الجزائرية الإشارة وتتحرك لتعبئة 3 طائرات من المساعدات وتعلن انتظارها الضوء الأخضر من المغرب للتحرك.

المساعدات الجزائرية عادت أدراجها، بعدما أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، القنصل الجزائري أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر.

تفاعل السلطات الجزائرية مع تصريحات وهبي وبلاغها خارجيتها، أثار استياء عدد من المغاربة الذين حملوا وزير العدل مسؤولية الأمر، معتبرين أن الأخير تطاول على اختصاصات الملك وأصبح مطالبا بالاستقالة قبل إقالته.

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