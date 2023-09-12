تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول على اختصاصات الملك”
هبة بريس - الرباط
يبدو أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصبحت أيامه معدودة في حكومة أخنوش، بسبب تصريحاته وخرجاته “الغير محسوبة” العواقب، وتطاوله على اختصاصات أكبر من منصبه.
وزير العدل، صرح في حوار مع قناة “العربية”، أن المساعدات الجزائرية مرحب بها، قبل أن تتلقى السلطات الجزائرية الإشارة وتتحرك لتعبئة 3 طائرات من المساعدات وتعلن انتظارها الضوء الأخضر من المغرب للتحرك.
المساعدات الجزائرية عادت أدراجها، بعدما أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، القنصل الجزائري أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر.
تفاعل السلطات الجزائرية مع تصريحات وهبي وبلاغها خارجيتها، أثار استياء عدد من المغاربة الذين حملوا وزير العدل مسؤولية الأمر، معتبرين أن الأخير تطاول على اختصاصات الملك وأصبح مطالبا بالاستقالة قبل إقالته.
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12 تعليقات
انا في نظري لا يجب ان نسيس الامور. المغرب محتاج لمزيد من فرق الاتقاذ لان هناك مازال هناك اشخاص تحت الانقاض والركام يحتاجون انتشالهم فكلما كان عدد فرق الانقاذ المتخصصين كبيرا كلما كان احتمال انتشالهم احياء كبيرا. كما يقال عند الضرورة تباح المحظورات
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لن يستقل لانه من اللوبي
هدا الشخص لايستحق ان يكون وزيرا لدولة عظيمة مثل المغرب . يفتقد لحس رجل دولة
وهبي هدا يعد نكسه كبيرة في التاريخ السياسي المغربي ٫غريب امره يعد نفسه صانع قرار،وما هو الا فلتة افرزتها انتخابات جاءت بعد احباط عرفناه في زمن الحكومة السابقه٬ فهو الشخص الخطأ في المكان الخطأ، والله انه ليجسد الرداءة السياسيه بكل اوجهها ٬ هدا الشخص يمكن ان يقوم باي شئ يشعره انه دو مكانة عاليه انه لايصلح ان يكون وزيرا
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا السفيه من علامات الساغة هو وعصابة اخنوش إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ
هاد الوزير منيمت خاصو يستاقل راه تعطل برام زايد المشاكل لي داير
وزير مراهق و متهور.
وزير التفاهات وضع وزارة الخارجية في احراج
وهبي لا علاقة له بالسياسة. لسنا ندري عن ماذا يبحث. مع العلم انسان فاشل أجد حل لفضيحة مبارات المحامات.لسنا في حاجة لمساعدات الجزائر ولا فرنسا. لم تستطيعوا الخروج ولو بكلمة تعزية لعائلات ضحايا الزلزال من العدل للخارجية هل تتوهم انك انت الحاكم.
هذا تطاول فعلا على امور بعيدة عنه كل البعد !!!
رجل غير مناسب ان يكون في حكومة كيفما كانت !!!
يجب اقالته فورا ومحاسبته على تسرعه