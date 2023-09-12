في بادرة تستحق الإشادة.. مصطفى حجي ينخرط في عمليات الإغاثة و يدعم الضحايا
هبة بريس من مراكش
تضامن منقطع النظير عبرت عنه مختلف أطياف المجتمع المغربي، كبارا و صغارا، شيبا و شبابا، اغنياء و فقراء، نساءا و رجالا، جمعويون مؤثرون رياضيون فنانون سياسيون و بدون، الكل مجند للقيام بواجب وطني في لحظة تحتاج منا مفهوم الأمة المواطنة و الأسرة المتضامنة و اليد الواحدة.
مصطفى حجي، لاعب المنتخب الوطني سابقا و المدرب الرياضي في بادرة تستحق الإشادة انضم لقائمة المتطوعين و المساهمين في جهود الإغاثة لضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب ليلة الجمعة الماضية.
حجي ساهم في تقديم الدعم المادي و كذا تقديم مساعدات غذائية مهمة، فضلا على إصراره في المشاركة ميدانيا بتقديم العون لأصحاب الصفوف الأمامية الذين يبذلون قصارى الجهود لإنقاذ الضحايا و انتشال الجثت و إيصال المؤونة للمتضررين.
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6 تعليقات
عادي جدا علاش تصوروه خلي الناس تقدر تدخل فر الرياء
كل مبادرة من كل اخواننا من داخل المغرب 🇲🇦 ومن خارجه ومن جميع المسلمين وغير الموسلمين الا ولهم اجر ياجرون عليه من الله عزوجل لايعلمه الا هو الحي القيوم
اعانه الله واسعد قلبه علا ما يفعله وعلا ما تقدم به لي اخواننا هناك
والله ماكرهنا نحفرو بيدينا ربي عالم بنا او بالحرقة لي تحرقنا عليهم ربي يرحمهم او يشفي لينا لي بقاو ويعاون كل واحد مد يدو معاهم
جازاك الله خيرا وهده هي روح الوطنية الحمدلله تجري في عروقنا
تبت الله اجرك واجر الموحسنين جميعا وهده هي قلوبنا من الداخل وهده هي علاماتها قلوب بيضاء تنبض من اجل ملكنا الحبيب نصره الله ومن اجل وطننا الحبيب واخواننا اين ماكانو