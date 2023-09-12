في بادرة تستحق الإشادة.. مصطفى حجي ينخرط في عمليات الإغاثة و يدعم الضحايا

2023-09-12 / 14:05
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هبة بريس من مراكش

تضامن منقطع النظير عبرت عنه مختلف أطياف المجتمع المغربي، كبارا و صغارا، شيبا و شبابا، اغنياء و فقراء، نساءا و رجالا، جمعويون مؤثرون رياضيون فنانون سياسيون و بدون، الكل مجند للقيام بواجب وطني في لحظة تحتاج منا مفهوم الأمة المواطنة و الأسرة المتضامنة و اليد الواحدة.

مصطفى حجي، لاعب المنتخب الوطني سابقا و المدرب الرياضي في بادرة تستحق الإشادة انضم لقائمة المتطوعين و المساهمين في جهود الإغاثة لضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب ليلة الجمعة الماضية.

حجي ساهم في تقديم الدعم المادي و كذا تقديم مساعدات غذائية مهمة، فضلا على إصراره في المشاركة ميدانيا بتقديم العون لأصحاب الصفوف الأمامية الذين يبذلون قصارى الجهود لإنقاذ الضحايا و انتشال الجثت و إيصال المؤونة للمتضررين.

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