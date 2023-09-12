عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيلا و 5530 جريح

2023-09-12 / 13:19
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هبة بريس

في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2901 شخصا، تم دفن 2884 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخص.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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‫15 تعليقات

  3. والله لايعلم بحالنا وحزننا عليهم الا الدي خلقهم وخلقنا هو اعلم بحرقتهم في قلوبنا وخصوصا المواطنين الدين هم بعيدين عنهم

  4. يارب العالمين لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه انك انت الرحمان الرحيم بعبادك علا ارضك

  5. يارب العالمين نطمع في رحماتك عليهم التي وسعت السماوات والأرض والدرجات العلا فيها والصبر لاهليهم ونحن معهم انك مجيب الدعوات

  6. دعائنا لهم بالدرجات العلا في الجنة ويكتبون عنده من الشهداء وانشاالله هم الصابقون ونحن الاحقون بلاالاه الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  7. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مرحبا بقضاء الله وقدره نحمده ونشكره ولانكفره وان لله وان اليه راجعون الجنة الجنة الجنة يارب العالمين

  8. يا أسفاه لازالت الأرقام ترتفع والجروح في القلوب تتمزق ولكن الحمد الله على كل حال هذآ قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. رحم الله الشهداء وتغمدهم برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  10. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وبشر الصابرين الذين اذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يارب مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

  11. اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  12. اللهم ارزق دويهم الصبر والسلوان عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة التي فقدت اهاليها ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  13. كل نفس ذائقة الموت ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم يجب على الأسر التي فقدت اهاليها ان تظبط نفسها لأن هذا من عند الله تعالى إن لله وإن إليه راجعون.

  14. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وقينا عذاب النار اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

  15. نحن شعب متضامن ومناظل ومكافح في السراء والضراء لهذا يجب علينا أن نتضامن فيما بينا ورحم الله موتانا واشفي مرضانا الذين اصيبوا بهذا الجلل المصاب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

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