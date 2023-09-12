مديرية الأرصاد الجوية تنفي إصدار أي نشرة إنذارية بخصوص عواصف رعدية قوية

2023-09-12 / 13:01
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هبة بريس

نفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن تكون قد أصدرت أي نشرة إنذارية بخصوص عواصف رعدية قوية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أنه ” على إثر بعض المغالطات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول نشرة إنذارية تهم عواصف رعدية قوية تصل إلى 120 ملم ورياح قوية تصل إلى 95 كلم/الساعة”، تؤكد المديرية العامة للأرصاد الجوية أنها “لم تصدر أي نشرة إنذارية بهذا الخصوص”.

وبحسب المديرية، فإنه يُتوقع بعد ظهر غد الأربعاء، أن تهم بعض الأمطار والزخات الرعدية الضعيفة مرتفعات الأطلس المتوسط والسهول المجاورة وكذا السفوح الشرقية، خصوصا مناطق أزيلال وميدلت وخنيفرة وتازة والرشيدية وبوعرفة.

كما يُتوقع أن تهم الأمطار والزخات الرعدية، بعد غد الخميس، مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية، خاصة مناطق الحوز وتارودانت وأزيلال وورززات ومراكش.

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