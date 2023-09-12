زلزال الحوز.. الصليب والهلال الأحمر يطلقان حملة لجمع 112 مليون دولار للضحايا

2023-09-12 / 12:11
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هبة بريس - وكالات

ناشد الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.

وقالت كارولين هولت، مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، “نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية”.

وأضافت أنّ الأموال مطلوبة من أجل “الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية”. وتابعت “نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث”.

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‫4 تعليقات

  1. نتمنا ان تبنى وتعاد هده القرى علا احسن صورة بجميع مستلزماتها والاهم منها الصرف الصحي والماء والكهرباء والطريق

  2. نتقدم بالشكر لي كافة العالم 🌏 ومنها الصليب والهلال الاحمر علا كل مجهوداتهم لنا ولي اهلينا في هذه المناطق المتضررة في هذه الكارتة الطبيعية من الزلزال

  4. انشاالله يتم جمعها في اقرب وقت فهناك الكتير من الناس سيستيقضون من غفلتهم انشاالله وكما يقال يوم ليك ويوم عليك

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