عشوائية المساعدات تعرقل الطرقات و تؤخر وصول سيارات الإسعاف للأماكن المتضررة

2023-09-12 / 11:33
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هبة بريس من مراكش 

أفاد مراسلو هبة بريس بعدد من المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة الماضية، بأن عددا من الطرقات مقطوعة بسبب الاكتظاظ المروري.

و أوضح مراسل هبة بريس من إيغيل بأن الطريق مقطوعة منذ ساعات بسبب توافد عدد كبير من المواطنين في سياراتهم الخاصة و هم يحملون المساعدات، الأمر الذي جعل الطريق الضيقة تختنق و تتوقف حركة السير بها.

هذا الأمر، يضيف مراسلنا، تسبب في قطع الطريق و توقف حركة السير بها و بالتالي تأخير وصول سيارات الإسعاف و نقل الأموات و سيارات فرق الإنقاذ و التدخل الميداني للأماكن التي مازلت تحتاج لتدخل.

هذا و بالرغم من كون السلطات تبذل مجهودات كبيرات لتنظيم عملية المساعدات الغذائية، غير أن رغبة المواطنين في إيصالها بأنفسهم للدواوير المعزولة و حلولهم بعدد كبير من السيارات كانت له نتائج عكسية إذ تسبب في تعطيل عمل المسعفين و فرق الإنقاذ.

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‫2 تعليقات

  1. جيد ان يهب المواطنون لمساعدة المتضررين لكن بنظام وانتظام وكان لزاما تدخل السلطات في كل مدينة او قرية لتجميع المساعدات وتنويعها حسب الحاجة والتكفل بايصالها لمجموع الدواوير دون اغفال السكان المعزولين ، يد الله مع الجماعة في كل شيء اما التفرقة فتكون مضرة

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