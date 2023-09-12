زلزال الحوز.. جامعة المخابز تدعو مهنيي القطاع إلى التبرع مجانا بالخبز

2023-09-12 / 10:37
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هبة بريس

دعت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب منخرطيها ومهنيي القطاع إلى التبرع مجانا بالخبز لفائدة منكوبي فاجعة الزلزال، بطريقة منظمة تستوجب التنسيق بين مدن المملكة.

وذكرت الجامعة في بلاغ لها، أنها ستظل متأهبة ومجندة لكل الطوارئ، مساهمة منها في تلبية حاجيات الضحايا، والتخفيف من الآثار البليغة التي خلفتها الفاجعة الأليمة بإقليم الحوز.

وجددت الجامعة، دعوتها للمهنيين إلى التعبئة والانخراط والمساهمة في المبادرات التضامنية، الواجب بذلها اتجاه فاجعة الزلزال.

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