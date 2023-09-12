“لا ليغا” الاسبانية تطلق حملة جمع التبرعات لضحايا زلزال المغرب

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني للمحترفين “لاليغا” عن إطلاق حملة للتبرعات لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة الماضية.

و قالت مؤسسة “الليغا” في بيان لها بأن المغاربة يحتاجون دعمنا في هاته الفترة الصعبة، داعية جميع الأندية و المواطنين للانضمام لحملة التبرعات المادية لفائدة ضحايا الزلزال.

و وضعت “لاليغا” رابطا إلكترونيا للتبرع، و هي الحملة التي تفاعلت معها عديد الأندية الإسبانيج و روابط المشجعين و الأنصار الذين لبوا النداء و شرعوا في التبرع.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1