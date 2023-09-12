زلزال الحوز.. السيسي يوجه الجيش بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب

هبة بريس

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين من زلزال الحوز بالمغرب، واعصار دانيال بليبيا.

وأمر الرئيس المصري بتقديم المساعدات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

كما وجّه السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

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