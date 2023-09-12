تضامنا مغ ضحايا المغرب وليبيا.. السيسي يعلن الحداد 3 أيام

2023-09-12 / 09:50
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هبة بريس

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال في المغرب والعاصفة “دانيال” في ليبيا، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.

ووجه الرئيس المصري القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

هذا ويشار الى أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت، بلغ 2681 من القتلى، فيما بلغ عدد الجرحى 2501 شخصا.

أما في ليبيا، فقد ضرب إعصار متوسطي أطلق عليها اسم “دانيال”، يوم الأحد، وأدى إلى وفاة نحو 2800 شخص، فيما عدد المفقودين بالآلاف.

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‫12 تعليقات

  3. المغرب قادر بنساءه وبرجالاته على تجاوز هاته المحنة لل نحتاج مساعدة لي احد

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