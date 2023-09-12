الجامعة: إعادة ثمن تذاكر مباراة المغرب وليبيريا الملغاة

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى كافة الجماهير التي اقتنت تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، ليوم السبت 9 شتنبر 2023 بالملعب الكبير بأكادير، والتي تم تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية؛ ستسترجع المبلغ المالي الذي أدته، عبر نفس الحساب البنكي أو البريدي الذي اقتنت به ثمن التذكرة.

وستقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بنفس العملية، بالنسبة للجماهير التي اقتنت تذاكر المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره البرازيلي عبر الانترنيت، والتي الغيت بسبب الحداد.

كما يمكن للجماهير التي اقتنت التذاكر عبر الشبابيك، استرجاع ثمنها من ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

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