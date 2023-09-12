الجامعة: إعادة ثمن تذاكر مباراة المغرب وليبيريا الملغاة

2023-09-12 / 09:37
0
هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى كافة الجماهير التي اقتنت تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، ليوم السبت 9 شتنبر 2023 بالملعب الكبير بأكادير، والتي تم تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية؛ ستسترجع المبلغ المالي الذي أدته، عبر نفس الحساب البنكي أو البريدي الذي اقتنت به ثمن التذكرة.

وستقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بنفس العملية، بالنسبة للجماهير التي اقتنت تذاكر المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره البرازيلي عبر الانترنيت، والتي الغيت بسبب الحداد.

كما يمكن للجماهير التي اقتنت التذاكر عبر الشبابيك، استرجاع ثمنها من ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لا ليغا” الاسبانية تطلق حملة جمع التبرعات لضحايا زلزال المغرب

“لا ليغا” الاسبانية تطلق حملة جمع التبرعات لضحايا زلزال…

2023-09-12 / 10:46
Photo of المغرب يفوز على مصر في الألعاب البارالمبية الإفريقية

المغرب يفوز على مصر في الألعاب البارالمبية الإفريقية

2023-09-12 / 00:08
Photo of البرتغال تسحق لوكسمبورغ بتسعة أهداف

البرتغال تسحق لوكسمبورغ بتسعة أهداف

2023-09-11 / 23:04
Photo of حكيمي… ممتن لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح ..أنتم ابطال

حكيمي… ممتن لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح ..أنتم…

2023-09-11 / 22:42
Photo of زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

2023-09-11 / 11:37
Photo of زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

2023-09-11 / 00:15
Photo of ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

2023-09-10 / 19:23
Photo of نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا زلزال المغرب

نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا…

2023-09-10 / 12:19
Photo of إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 10:48
Photo of لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

2023-09-10 / 08:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق