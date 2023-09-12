رسائل زلزال الحوز.. حتى الحمير التي طالما انتقصنا منها لم تتخل عنا في وقت الشدة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نعم، لقد كان في زلزال اقليم الحوز آيات وحكم بالغة، حتى إن ” الحمير” التي طالما تنمرنا عليها وأعطينا بها المثل في التقزيم والتنقيص من بعضنا البعض، كانت حاضرة في مسرح الفاجعة، فنقلت المؤن، وحملت النعوش، وبكت وتألمت لفراق صاحبها دون دموع، بل واصلت مشوارها بصمت تقطع المداشر والمجاري المائية للوصول إلى القرى النائية…..

نعم، حملت الأثقال عبر المسالك الوعرة التي عجزت أمامها الآليات وما صنعته أيادي الناس…

هي الحمير، التي كان لها الدور الكبير في شق المداشر والممرات الضيقة، قفزت على المخاطر وتجاوزت الصخور وبلغت أماكن ظل الوصول إليها مستحيلا….

سبحان الله، وصدق حين قال:” وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”.

والله، لقد كانت لفاجعة زلزال الحوز رسائل قوية، استطاعت أن توحد البشرية على كلمة سواء مفادها، أن لا سبيل لنا للعيش سوى بالتضامن والتآزر، والقطع مع سياسة الحروب الطاحنة والقنابل المميتة….تعالوا معا نبني نشيد مستقبلا مشرقا تتقاسم فيه الخيرات، وتتعايش فيه شعوب البلدان فيما بينها دون حدود مغلقة ولا قطع أرحام…تعالوا نقضي أياما جميلة فيما بيننا، قبل فوات الأوان، فزمان سُكون المرء وحده في لحده آت لا محالة، فلا تستعجلوا الرحيل..

فاجعة الحوز هذه، صنعت ملحمة وطنية شدت أنظار العالم وأدهشت حُكّامَه…..شاحنات محملة بأطنان من المواد الغذائية والألبسة والأغطية، من الأدوات الطبية ومستلزمات المرضى والأطفال الرضع…شباب شابات أطفال نساء رجال، اعلاميون فنانون جمعويون، انتشروا بمعظم الشوارع وعند المحلات لجمع التبرعات بجميع المدن المغربية…

مغاربة المهجر بدورهم بكافة بقاع العالم، اجتمعوا نسقوا فيما بينهم لإغاثة اخوانهم بالمغرب تضامنا معهم وتآزرا ….يا له من شعب وفي حكيم كريم…إنه فعلا شعب التبرعات..

في المقابل، مدّت الحشود الأخرى سواعدها للتتبرع بدماءها، وبدت المستشفيات والمصحات والمراكز الاستشفائية ملأى بالمتبرعين والمتبرعات،… يرسمون لوحات ملحمية بطعم الاخوة الصادقة، فعلا إننا إخوة بالدم تقاسمنا الملح والطعام، وها نحن نتقاسم الدماء من جديد….

زلزال الحوز، معجزة من السماء من رب السماء، كانت سببا في بت روح الانسانية في القلوب واشعاع الأمل من جديد، كان سببا في طي صفحات الخلافات والانتقاذات والتطاحنات، وأذابت جليد الانقسامات وكانت بلسما للجراح، بل وكانت سببا في صلة الرحم بين الدول والشعوب بعد أن كان قطع الأرحام هو السائد…

زلزال المغرب وما لقيه من تعاطف كبير من دول العالم، ذكرني بفاجعة ” الطفل ريان” التي أبان فيها المغرب عن ذات الملحمة وهو يُقلب الأرض ويشق الجبال بحثا عن طفل مفقود داخل بئر…فما بالك عندما يتعلق الأمر بتجمعات سكنية قضت نحبها تحت الأنقاض…

نعم، سخر المغرب ملكا وحكومة وشعبا، كافة امكانياته المادية والمالية واللوجيستيكية، وطارت طائرات جنودنا البواسل وحلقت عاليا في سماء جنوبه الخالد، ترصد توثق توزع المؤن، تحمل الجرحى، وتنبش تحت الأنقاض…يا الله..يا له من شعب عظيم…

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