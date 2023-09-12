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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-12 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب – الشرقي، وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية بالسهول الشمالية والوسطى.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة بكل من المنطقة الشرقية، وشرق الريف ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، فضلا عن تناثر غبار بكل من الجنوب – الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية والسهول الوسطى والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و 28 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول ساحل المحيط الأطلسي.

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