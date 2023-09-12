المغرب يفوز على مصر في الألعاب البارالمبية الإفريقية

هبة بريس

فاز المنتخب الوطني المغربي رجال على نظيره المصري بنتيجة 90 مقابل 40، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين بأكرا ضمن منافسات الدورة الأولى للألعاب البارالمبية الإفريقية.

ويشارك المغرب في منافسات الدورة الأولى للألعاب البارالمبية الإفريقية التي تستضيفها غانا حتى 12 شتنبر الحالي، بوفد يتكون من 70 رياضيا.

وتشارك المملكة في هذه الألعاب بثلاثة تخصصات رياضية، هي كرة السلة على الكراسي المتحركة (رجال وسيدات)، والتنس على الكراسي المتحركة (رجال وسيدات)، وكرة قدم مبتوري الأطراف (رجال).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0