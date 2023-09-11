” “صندوق الزلزال “…أعضاء المجلس الإقليمي بإفران يتبرعون بأجرة شهر .

هبة بريس _ ع المحياوي

قرر أعضاء المجلس الإقليمي لإفران في دورتهم العادية اليوم الإثنين 11شتنير الجاري بالتبرع بأجرة شهر واحد لشهر شتنبر 2023 من رواتبهم للصندوق المحدث لتجاوز الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال.

وقال المجلس المجلس الإقليمي ضمن بلاغ له وفي دورته العادية إنه يتابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال، راجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وتغمدى الله أرواح هذه الفاجعة .

يذكر بأن جدول أعمال المجلس الإقليمي برسم الدورة العادية لشهر شتنبر 2023 جاء على الشكل التالي:

_ التداول في شأن بناء مقر إداري بالإقليم.

_ التداول في شأن تهيئة بعض المسالك بالإقليم.

_ التداول في شأن إتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل الحضري لأحياء بئر أنزران وحي السلام جماعة إفران

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