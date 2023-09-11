” “صندوق الزلزال “…أعضاء المجلس الإقليمي بإفران يتبرعون بأجرة شهر .

2023-09-11 / 23:44
0
هبة بريس _ ع المحياوي

قرر أعضاء المجلس الإقليمي لإفران في دورتهم العادية اليوم الإثنين 11شتنير الجاري بالتبرع بأجرة شهر واحد لشهر شتنبر 2023 من رواتبهم للصندوق المحدث لتجاوز الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال.

وقال المجلس المجلس الإقليمي ضمن بلاغ له وفي دورته العادية إنه يتابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال، راجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وتغمدى الله أرواح هذه الفاجعة .
يذكر بأن جدول أعمال المجلس الإقليمي برسم الدورة العادية لشهر شتنبر 2023 جاء على الشكل التالي:

_ التداول في شأن بناء مقر إداري بالإقليم.
_ التداول في شأن تهيئة بعض المسالك بالإقليم.
_ التداول في شأن إتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل الحضري لأحياء بئر أنزران وحي السلام جماعة إفران

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هكذا توقفت عقارب الساعة في زلزال المغرب

هكذا توقفت عقارب الساعة في زلزال المغرب

2023-09-11 / 23:27
Photo of “صندوق الزلازل ” ..” هاكا” تساهم بتعويضات

“صندوق الزلازل ” ..” هاكا” تساهم بتعويضات

2023-09-11 / 23:12
Photo of “زلزال الحوز” ..الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تساهم بـ40 مليون درهم

“زلزال الحوز” ..الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تساهم بـ40 مليون…

2023-09-11 / 22:46
Photo of الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز: مجانية تامة للخدمات البنكية

الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز: مجانية تامة للخدمات…

2023-09-11 / 22:32
Photo of زلزال الحوز.. عندما يختفي “أصحاب الروتيني اليومي” ويظهر الرجال في ساحات الوغى

زلزال الحوز.. عندما يختفي “أصحاب الروتيني اليومي” ويظهر الرجال…

2023-09-11 / 22:16
Photo of رئيس مجلس عمالة إنزكان يساهم بشكل شخصي ب 10 مليون لمنكوبي زلزال تارودانت

رئيس مجلس عمالة إنزكان يساهم بشكل شخصي ب 10…

2023-09-11 / 21:30
Photo of زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

2023-09-11 / 21:27
Photo of الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية..سؤال عن المآل

الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية..سؤال عن المآل

2023-09-11 / 20:57
Photo of الملك محمد السادس يعزي في وفاة المرحوم الفريق المتقاعد حميدو العنيكري

الملك محمد السادس يعزي في وفاة المرحوم الفريق المتقاعد…

2023-09-11 / 20:24
Photo of عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و 2562 جريح

عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و 2562…

2023-09-11 / 19:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق