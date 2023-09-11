هكذا توقفت عقارب الساعة في زلزال المغرب

2023-09-11 / 23:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بينِ يدي القدر ، توقفت عقارب الساعة ليلة 8 شتنبر، كما توقفت معها مسيرة وأحلام ضحايا قضو حتفهم تحت الانقاض، تناثرتْ أوراق اشجار الخروب والاركان واللوز ، في حين استجمع اخرون على هول الصدمة قواهم.

وبين يدي القدرترددت عبارات النجوى وطويتْ صفحات من وافتهم المنية، بينما ذوت زهرة المشاعر بحياة من مضى لهم بقلوبنا وقلوبهم القرب هناك وعلى رماد ذكريات الموتى.

كتبَ لقلوبٍ أخرى أن تحيا من الكارثة ، لتبني على أنقاض اقاربهم الموتى ،حب أبدي تحيي به مشاعراً بداخلهالم تخبو بجذوة اشتعالها قسوة الفراق وأنين الجوى.

صورة معبرة لساعة فوق ركام من مخلفات زلزال 8 شتنبر الذي ضرب بقوة اقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات، توقفت خلالها عقاربها في لحظة الهزة الأرضية التي خلفت الضحايا والجرحى في اقوى زلزال يضرب البلد .

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