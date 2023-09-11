البرتغال تسحق لوكسمبورغ بتسعة أهداف

هبة بريس _ رياضة

أصبح منتخب البرتغال على أعتاب التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024″، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وفاز المنتخب البرتغالي 9 / صفر على ضيفه منتخب لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، في الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز سلوفاكيا على ضيفتها ليشتنشتاين 3 / صفر وأيسلندا على ضيفتها البوسنة والهرسك 1 / صفر.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة في المجموعة، بعدما فاز في جميع مبارياته الست التي خاضها حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب لوكسمبورغ، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما بقي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0