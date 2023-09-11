حكيمي… ممتن لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح ..أنتم ابطال

2023-09-11 / 22:42
1
هبة بريس _ رياضة

عبَّر أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي عن حزنه الكبير جراء الهزة الأرضية التي شهدتها المملكة المغربية مساء الجمعة، والتي خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا والجرحى.

وقال حكيمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “أود أن أعرب عن امتناني لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح: خدمات الطوارئ والجيش والشرطة ورجال الإطفاء والأطباء وجميع المتطوعين”.

وأضاف الدولي المغربي في التدوينة نفسها: “أنتم أبطال هذه المأساة، شكرا لكم من أعماق قلبي”.

وختم حكيمي تدوينته قائلا ”: “كل تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى، وكل القوة لأولئك الذين يعانون من فقدان العائلة والأصدقاء.. لن ننساهم أبداً

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يفوز على مصر في الألعاب البارالمبية الإفريقية

المغرب يفوز على مصر في الألعاب البارالمبية الإفريقية

2023-09-12 / 00:08
Photo of البرتغال تسحق لوكسمبورغ بتسعة أهداف

البرتغال تسحق لوكسمبورغ بتسعة أهداف

2023-09-11 / 23:04
Photo of زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

2023-09-11 / 11:37
Photo of زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

2023-09-11 / 00:15
Photo of ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

2023-09-10 / 19:23
Photo of نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا زلزال المغرب

نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا…

2023-09-10 / 12:19
Photo of إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 10:48
Photo of لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

2023-09-10 / 08:06
Photo of “رونالدو” يواسي عائلات ضحايا زلزال الحوز

“رونالدو” يواسي عائلات ضحايا زلزال الحوز

2023-09-10 / 01:04
Photo of بدر هاري يلغي نزاله تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

بدر هاري يلغي نزاله تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 22:18

تعليق واحد

  1. حفظك الله ورعاك يا بطل وشكرآ لك على و طنيتك وفقك الله🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️❤️💪💪💪

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق