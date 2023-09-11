حكيمي… ممتن لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح ..أنتم ابطال

هبة بريس _ رياضة

عبَّر أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي عن حزنه الكبير جراء الهزة الأرضية التي شهدتها المملكة المغربية مساء الجمعة، والتي خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا والجرحى.

وقال حكيمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “أود أن أعرب عن امتناني لكل من يساعد في إنقاذ الأرواح: خدمات الطوارئ والجيش والشرطة ورجال الإطفاء والأطباء وجميع المتطوعين”.

وأضاف الدولي المغربي في التدوينة نفسها: “أنتم أبطال هذه المأساة، شكرا لكم من أعماق قلبي”.

وختم حكيمي تدوينته قائلا ”: “كل تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى، وكل القوة لأولئك الذين يعانون من فقدان العائلة والأصدقاء.. لن ننساهم أبداً

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