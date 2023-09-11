زلزال الحوز.. عندما يختفي “أصحاب الروتيني اليومي” ويظهر الرجال في ساحات الوغى

محمد منفلوطي_هبة بريس

اختفى صُنّاع المحتوى التافه الحامض من المشهد، وبقي الصالحون من أبناء الوطن يسابقون الزمن ويسارعون لانقاذ الأرواح وانتشال الجثت من تحت الأنقاض.. نعم اختفى ” أصحاب الروتيني اليومي” ومنهم من هرع حافيا عاريا مذهولا من هول الصدمة نحو الشوارع والأزقة كما خلقه الله أول مرة، ومنهم من ترك الجمل بما حمل، واكتفى بقطعة “كارطون” اتخذها فراش نوم له في ساحة أو حديقة وعينيه شاخصتين تراقبان هل من جديد؟… في المقابل ظهرت معادن الرجال والنساء في ساحات الوغى، منهم الأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات وجنود الحدود، ورجال السلطة وعناصر الأمن والوقاية المدنية.. منهم الجمعويون والاعلاميون والحقوقيون والمواطنون…الكل ركِب موجة التحدي وأخذ موقعه دفاعا عن الوطن من زلزال مدمر فاجأ ضحاياها وهم نائمون…

نعم، إنها فاجعة، كان لها الفضل عليّ وعليك وعلينا جميعا تُذكرنا بضعفنا وهواننا، وتجعلنا نُرتب أوراقنا من جديد في علاقتنا مع خالقنا، وبالمقابل كشفت عن معادن الرجال والنساء في زمن الأزمات، وأماطت اللثام عن صناع البهرجة والتفاهة الذين اختفوا بلا رجعة إن هُمُ أخذوا الدرس والعبر.

نعم، لقد أبان الزلزال عن أولاد بلادي الأحرار من بني جلدتي منهم الطبيب والطبيبة، والممرض والممرضة، القابعين داخل قاعات الفحص وأقسام الانعاش وبعين المكان ينقذون الأرواح وينعشون الأمل ويناشدون المواطنين بالتبرع بالدماء.

نعم، وقف أولاد بلادي من العسكريين والأمنيين، ومعهم وقف أفراد الوقاية المدنية والقوات المساعدة، ومن ورائهم حمل الاعلاميون والصحافيون كاميراتهم توثق لتحركاتهم وتدخلاتهم ونداءاتهم…إنهم جنود الوطن الذين أبانوا عن حسهم الوطني.

فبتعليمات من السلطات العليا لملك البلاد حفظه الله ونصره، ومعها الوقفة البطولية لكافة مكونات الشعب المغربي، استطاع المغرب أن يُدير هذه المرحلة الأليمة بشرف بمعية الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة….بحنكته وتبصره اتخذ سلسلة من الاجراءات والقرارات الجريئة التي تروم تخفيف الآلام من تداعيات الزلزال.

نعم، اختفى التافهون وتجند الصالحون للدفاع عن البلاد والعباد كالعادة، منهم من وقف سدا منيعا يُقلب الأحجار بحثا عن أحياء أو مفقودين، ومنهم من سارع إلى تقديم التبرعات وتنظيم القوافل والمساعدات، ومنهم من انخرط في توزيع المؤونات على الأسر المعوزة والعائلات، ومنهم من شارك في حملات التوعية وتمرير الدروس للتلاميذ عبر المنصات، ومنهم من سخر سياراته في تقريب الخدمات…

هي رسالة قوية لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لهؤلاء الأبطال وجعلهم من ضمن العناوين الكبار على صفحات الجرائد والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار، وذلك بهدف طمس آثار أصحاب التفاهة الذين أضحوا وصمة عار.

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