خبير بالتكنولوجيا يحذر من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق “وباء مميت”

هبة بريس

حذر المدير السابق في شركة “غوغل”، مصطفى سليمان، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق وباء مميت، من خلال تصميم فيروسات أو بكتيريا جديدة أكثر فتكا ومقاومة للعلاج.

وقال سليمان الذي يعتبر واحدا من رواد الذكاء الاصطناعي، ضمن حديثه في حلقة من البودكاست “The Diary of a CEO”، إن الفيروسات التي يمكن أن ينتجها الذكاء الاصطناعي، “تنتشر بشكل أسرع أو تكون أكثر فتكا”، مما يسبب في النهاية “مزيدا من الضرر وربما يقتل الناس مثل الوباء”.

وأضاف: “نحن نعمل مع أشياء خطيرة. لا يمكننا السماح لأي شخص بالوصول إليها. إننا بحاجة إلى تحديد من يمكنه استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، والأنظمة السحابية، وحتى بعض المواد البيولوجية”.

وسبق أن ساهم مصطفى سليمان بتأسيس الذكاء الاصطناعي التطبيقي في “DeepMind”، وهي شركة استحوذت عليها غوغل.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني، من التهديد المحتمل الذي يمثله الذكاء الاصطناعي على حياة البشر.

وطالبت اللجنة أن تكون مخاطر الذكاء الاصطناعي محور أي تنظيم حكومي مستقبلا وأن توضع ضوابط لاستخدام هذه التقنية، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ودعا أعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني، رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لمعالجة التحديات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي.

وسبق أن طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع ضوابط متجذرة في حقوق الإنسان والشفافية والمحاسبة، في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام.

وشدد غوتيرش على الحاجة الماسة للتوصل إلى إجماع بشأن ما يجب أن تكون عليه القواعد الإرشادية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

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