إعصار “دانيال” في ليبيا يخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة

2023-09-11 / 21:46
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هبة بريس _ و م ع

خلف إعصار “دانيال” الذي ضرب، أمس، عددا من المدن شرق ليبيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وسجلت الخسائر الكبيرة، بشريا وماديا، بمدن الشرق لاسيما بنغازي والبيضاء والمرج و سوسة ودرنة التي اجتاحتها السيول والفيضانات.

وقد وصف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم، السيول التي ضربت مدنا شرقي ليبيا، بأنها “لم يسبق لها مثيل”، وبالتالي اعتبار كل المدن المتضررة مناطق “منكوبة” .

وقد أكد المركز الليبي للأرصاد الجوية أنه تم بمحطات الأرصاد بالمنطقة الشرقية تسجيل منسوب مياه الأمطار مرتفع تجاوز 400 مليمتر، والتي لم يسجل مثيل لها، وفق المصدر، منذ حوالي 40 عاما .

وقالت السلطات الصحية بالبلاد إن عدد الضحايا البشرية وصل، لحد الآن، إلى أكثر من 30 شخصا وعددا كبيرا من المفقودين.

وفي هذا الإطار، أعلن جهاز الإسعاف الطائر الليبي عن إحداث جسر جوي من طرابلس إلى المنطقة الشرقية لنقل الحالات الحرجة.

ونتيجة لما أسفر عنه هذا الإعصار، وفي إطار التضامن الدولي، عبرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الاثنين، عن تضامنها الكامل مع ليبيا “في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية المروعة ، واستعدادها التام للتعاون مع الجهات الليبية المختصة لتقديم كل الدعم والمساندة في مجالات اختصاصها، لاسيما ما يتعلق بتقييم الأضرار التي لحقت ببعض المواقع الأثرية الليبية ، وترميمها وصيانتها”.

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