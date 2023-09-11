زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

2023-09-11 / 21:27
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هبة بريس _ الرباط

تتواصل بأزيلال عمليات واسعة النطاق لإعادة فتح الطرقات المغلقة جراء الزلزال الذي ضرب الحوز وعدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة فتح الطرقات العالقة بسبب الأنقاض، بحسب ما علم لدى عمالة إقليم أزيلال.

وفي هذا السياق، عبأت المديرية الجهوية للتجهيز، وكذا الجماعات الترابية ومجموعة الجماعات الترابية، عدة تجهيزات وآليات لإعادة فتح المسالك الطرقية التي تضررت بفعل الزلزال.

ومكنت هذه الجهود الهامة من فتح حركة السير على الطريق الرابطة بين جماعتي آيت أومديس وآيت تامليل، وإعادة فتح الطريق الجهوية رقم 307 الرابطة بين أزيلال وورزازات.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بعمالة إقليم أزيلال، عبد الرحمن الصوفي، أنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة مستعملي الطرق بأزيلال، مشيرا إلى أنه تم تسخير عشرات الآليات من ناقلات وجرافات وآلات تسوية وشاحنات من أجل تفادي أي خطر يتعلق بسلامة مستعملي الطريق في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما تم تعبئة فريق مهم من أطر ومهندسين وتقنيين في إطار عمليات فتح الطرقات.

وبالموازاة مع هذه الجهود، تواصل السلطات المحلية والقوات العمومية بالإقليم بذل الجهود من أجل تزويد ساكنة المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب وذلك بغية ضمان تزويد عادي لهذه المناطق.

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