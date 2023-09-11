تضامنا مع ضحايا الزلزال.. إلغاء حفلات موسم مولاي ادريس بفاس

2023-09-11 / 21:24
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ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

أعلن الشرفاء الأدارسة القيطونيون عبر مكالمة هاتفية لموقع هبة بريس، أنهم يرفضون الاحتفال عن طريق الفرق التراثية ككناوة وعيساوة وحمادشة وذلك تضامنا مع ضحايا زلزال فاجعة الحوز .

ممثل الشرفاء القيطونيين المقدم ” أحمد فيلالي كاوزي ” صرح للموقع أن الحفل سيقتصر فقط على الضريح من خلال تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام وأن الشرفاء يرفضون الإحتفال بالطقوس الموسيقية التراثية تضامنا مع عائلات ضحايا زلزال الحوز وأكد أن الشرفاء سيكملون الموسم بالأذكار والدعاء وقراءة اللطيف

هذا و في حصيلة محينة أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها إلى حدود الساعة السابعة مساء من يوم الإثنين، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1604 بإقليم الحوز، و 976 بإقليم تارودانت و حالة واخدة بإقليم الصويرة. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة

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