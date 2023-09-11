رئيس مجلس عمالة إنزكان يساهم بشكل شخصي ب 10 مليون لمنكوبي زلزال تارودانت

2023-09-11 / 21:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم محمد اومولد رئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، مساهمة شخصية من ماله الخاص ب 10 مليون سنتيم، لفائدة منكوبي زلزال تارودانت .

وبادر رئيس مجلس عمالة إنزكان بمساهمته الشخصية، من أجل تحفيز المسؤولين المنتخبين بمجالس جهة سوس ماسة، والتي بدأ هؤلاء ينخرطون فيها مباشرة بعد تعليمات الملك محمد السادس لإحداث صندوق خاص لهذا الغرض.

ويعد إقليم تارودانت ثان إقليم بالمغرب بعد الحوز، تضررا من الزلازل بعد الحوز، ولازالت السلطات تباشر عمليات البحث على ضحايا تحت الانقاض، فيما القتلى والجرحى لازالت عمليات إحصاءهم مستمرة، فيما حلت بالاقليم فرق إنقاذ دولية من مختلف الدول .

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