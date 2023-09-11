زلزال الحوز ..المغاربة سيتعرفون على مساهمة البرلمانيين غدا الثلاثاء ( تفاصيل )

هبة بريس _ عبد الله عياش

علمت هبة بريس أن اجتماعا جرى اليوم بالبرلمان من أجل اخبار لجنة المالية باحداث الحكومة لحساب خصوصي للخزينة يسمى” الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”،

وقالت مصادر هبة بريس إنه تقرر عقد اجتماع غدا الثلاثاء بين مجلسي البرلمان من أجل تحديد المساهمة التي سيقدمها البرلمانيين دعما لجهود الانقاذ و إعادة البناء.

واكدت مصادرنا ان المساهمة ستكون في الغالب اقتطاع أجرة شهر لكل برلماني على شطرين، نصف الأجرة كل شهر، فيما ستقدم إدارة المجلس مبلغ آخر من ميزانيتها السنوية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0