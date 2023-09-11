عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و 2562 جريح

2023-09-11 / 19:58
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هبة بريس

أفادت وزارة الداخلية المغربية أنه “في حصيلة محينة إلى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بإقليم الحوز 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص”.

وفي هذا السياق، يضيف بلاغ الداخلية، بلغ عدد الوفيات 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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‫2 تعليقات

  2. الحصيلة قابلة للزيادة مافهمتش هداك نهار قالت الخارجية أو تستقر ودبا تقولوا ترتفع

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