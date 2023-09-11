مأساة.. زوجان ذهبا لقضاء شهر العسل فقَضى عليهما الزلزال

2023-09-11 / 19:56
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هبة بريس _ الرباط

في كل يوم قصة محزنة.. في كل يوم نسمع عن آلام صعبة …وتتوالى مآسي زلزال الحوز الذي وقع السبت مسفرا عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين حيث بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

الحديث عن زلزال الحوز مفجع ..اخر روايات الألم تلك المتعلقة بزوجين كانا يقضيان شهر العسل في منطقة باب فتوح بالمدينة العتيقة في مراكش قبل أن يتغمدهم الرحمان برحمته .

وحسب الإجماع في الرواية ..فالزواجان لقيا حتفهما بينما كانا يمران من طريق ضيق فسقط عليهما أحد الجدران

وعثر على جثة الزوجين بينما كان شقيق العريس يبحث عنه محددا موقعه عبر نظام الخرائط “GPS”. قبل أن تساهم
الكلاب المدربة في اكتشاف مكان العروسين.

الى ذلك .. أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، أنه في حوالي الساعة 11 مساء السبت الماضي، تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز،

كما أعلن الملك محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

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