وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك خطيرة “
رحب وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من 2600 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات للوزير قال فيها: “نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
تصريح الوزير جر عليه انتقادات عديدة أبرزها تلك التي جاءت على لسان الاستاذ الجامعي عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني،
الأخير وصف تصريحات وهبي بأنها خطيرة جدا، تستدعي تدخلا من رئيس الحكومة للتنبيه لخطورة ما أدلى به وهبي وزير العدل.
وكتب السليمي على حسابه الفايسبوكي : ” هذه التصريحات خطيرة جدا ،أولا ، هل أصبح وزير العدل وزيرا فوق كل الوزارات ،ماهي الصفة التي يصرح بها لقناة العربية بكونه يقبل المساعدات الجزائرية ؟ ثانيا ،هل يعرف وزير العدل الدلالات السيكولوجية لبيان الجزائر ام لا ؟ هل يعرف أن هناك تواطؤ إعلامي فرنسي جزائري ؟”.
و أضاف : “هل يتابع وزير العدل سلوكات النظام العسكري منذ حدث فاجعة الزلزال ؟ الم يخبروه أن النظام العسكري احتفل بفرقة موسيقية على الحدود ساعات قليلة بعد ضربة الزلزال ؟ الم يخبره أحد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية اطلقت فيها الزغاريد احتفالا بفاجعة المغاربة ؟ هل يعرف وزير العدل خطورة تصريحه لما قال ” نطالب المواطنين بعدم الاقتراب من المباني القديمة جنوب البلاد” في وقت تقول فيه برقية تعزية الرئيس بوتين مايلي ” .الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى من بلادكم..”
ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.
وعرضت الجزائر مساعدة المغرب ، حيث قالت في بيان إنها “تعرض مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة” وهو الطلب الذي لم
25 تعليقات
مع کامل احتراماتی للتعلیقات ولتعلیق منار السلیمی الذی یعتبر نفسہ ھو الوحید الملم بالسیاسۃ۔ متی فی نظرکم نضع حدا لھذہ الاحقاد والاحقاد المضادۃ للاخوۃ الاشقاء۔ احتراما لارواح شھدائنا، یجب ان نخجل من ھکذا تعلیقات۔ فھم من بادروا بارسال الفرق ولیس نحن من طلبنا منھم، ولاباس فی ھکذا کوارث، یجب نبذ الخلافات ودفن الاحقاد وقبول کل المساعدات من ای بلد۔ فلیس وقت القراءات الخاطئۃ استاذ منار، یجب ان تعید النظر فیما تتلفظ بہ۔ وتحیۃ عالیۃ لھذا المنبر الحر۔ منبر لا منبر لہ۔
لا افهم كيف يصرح و يعلق هل الوزير هو الناطق الرسمي .السيد الوزير يجب ان يعرف اننا بصدد مواجهة كارثة يجب فيها ان يلتزم كل من موقعه بدوره .تصريحات وهبي متاكد انها تربك العمل الحكومي هناك ناطق رسمي منوط به اخبار الراي العام ،تقديم بلاغات في الشأن لوساءل الأعلام الوطنية و الدولية منها هناك لجنة بيوزارية مكلفة . الله اهدي سي الوزير اصافي
تصريح وهبي ليس فيه اي عيب ، بل هو تصريح دبلوماسي بعيد كل البعد عن المزايدات ، يعري من خلاله نظام الكبرانات حتى لا نخلط بين الشعب الجزائري ونظامه يجب أن نتقبل العزاء والمواساة من الشعب الجزائري دون أن نعمم موقف النظام على الشعب، حتى في العرف المغربي ان اهل الميت يقبلون العزاء حتى من الذين بينهم عداوة . وسبق لصاحب الجلالة نصره ان صرح للشعب والنظام الجزائري ان يد المغرب ممدودة.
عاجل : هاهو دار المشاكل القناة الرسمية الجزائرية الرسمية،ت تتبجح وتقول بعد قبول وزير العدل المغربي ،دارو فيها السينما،-وركبو على تصريح ديالو- راه مكلخ غير هو لي تينقز وتيصرح هنا ولايه…المغرب يملكون وشعبة قاعدين على المساعدة والتضامن بينهم وما نشاهده ،خير دليل على ذلك،يالله فك يا اغبى وزير ….خليو فقط الناطق الرسمي للحكومة يتكلم، الحكومة كلها خاصها الإقالة،والله العظيم…
نحتاج إلى بلاغين جديدين على الأقل حول الكوارث البشرية التي يوقعنا فيها كل من يطلق العنان للسنه مستمتعا ببلاهة بالمرور عبر قنوات أجنبية للحديث عن الكارثة الطبيعية.: الأول يتبرأ من أي تصريح لأي كان يعتبر منطفة الشاوية في جنوب المغرب، وبذلك فهم يرسم الخريطة التي يحلم أعداء وحدة ترابنا بتحقيقها ويسلحون من أجل ذلك عصابات بكل ما يملكونه من إمكانيات التسليح. وهذه الكارثة التي لم يقع فيها حتى بوتين رئيس الفدرالية الروسية لا يمكن اعتبارها مجرد زلة لسان والسكوت عنها. أما البلاغ الثاني فيتعلق بالتأكيد على أن للحكومة المغربية ناطق رسمي وأن أفكارا صادرة عن أحد أعضائها تعبر عنه لا عن باقي أفراد الحكومة المغربية ولا عن إرادة الشعب الكغربي الذي لا تنسيه نكبات الطبيعة إجرام الأعداء في حق أبنائنا برا وبحرا. فالكرة الآن في ملعبنا والعالم يشهد بفضل الكلام الزائد عن بلاغ الحكومة بشأن المساعدات وتوظيفه ضمن بروباغاندا خبيثة خبث أصحابها أن المغرب هو من لم يقبل “المساعدة” على تلميح صورة الإجرام والمجرمين. إلى متى هذا التهور والانزلاق في الكلام غير المحسوب العواقب؟؟؟؟؟