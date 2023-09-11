وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك خطيرة “
رحب وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من 2600 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات للوزير قال فيها: “نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
تصريح الوزير جر عليه انتقادات عديدة أبرزها تلك التي جاءت على لسان الاستاذ الجامعي عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني،
الأخير وصف تصريحات وهبي بأنها خطيرة جدا، تستدعي تدخلا من رئيس الحكومة للتنبيه لخطورة ما أدلى به وهبي وزير العدل.
وكتب السليمي على حسابه الفايسبوكي : ” هذه التصريحات خطيرة جدا ،أولا ، هل أصبح وزير العدل وزيرا فوق كل الوزارات ،ماهي الصفة التي يصرح بها لقناة العربية بكونه يقبل المساعدات الجزائرية ؟ ثانيا ،هل يعرف وزير العدل الدلالات السيكولوجية لبيان الجزائر ام لا ؟ هل يعرف أن هناك تواطؤ إعلامي فرنسي جزائري ؟”.
و أضاف : “هل يتابع وزير العدل سلوكات النظام العسكري منذ حدث فاجعة الزلزال ؟ الم يخبروه أن النظام العسكري احتفل بفرقة موسيقية على الحدود ساعات قليلة بعد ضربة الزلزال ؟ الم يخبره أحد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية اطلقت فيها الزغاريد احتفالا بفاجعة المغاربة ؟ هل يعرف وزير العدل خطورة تصريحه لما قال ” نطالب المواطنين بعدم الاقتراب من المباني القديمة جنوب البلاد” في وقت تقول فيه برقية تعزية الرئيس بوتين مايلي ” .الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى من بلادكم..”
ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.
وعرضت الجزائر مساعدة المغرب ، حيث قالت في بيان إنها “تعرض مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة” وهو الطلب الذي لم
9 تعليقات
هذا الخامج خصو يمشي بحالو،واش ما عندو خبر على اللي قتلوهم فالسعيدية؟؟؟؟؟؟؟
هذا الخامج خصو يمشي بحالو،واش ما عندو خبر على اللي قتلوهم فالسعيدية؟؟؟؟؟؟؟
واش الداك. ومن تكن حتى ترحب بمساعدتهم. ألم تسمع ما يقولون عنا. والديها غير في فصيحتك لامتحانات المحامات.نسيت جريمة السعيدة. سنقف أمام البرلمان ضد هذه المساعدات اذا دخلت.هل تعتقط انك انت الحاحم. عن ماذا تبحث.
لسنا بحاجه لمساعدتهم.
هذا الغبي يجب أن يحاسب و يعزل من هذا المنصب لكي يرجع إلى وضعه الطبيعي الذي لا يليق بأي منصب سياسي … لطالما ارتكب أخطاء فادحة لكن لا يوجد من يحاسبهم
أخطاء هذا الرجل كثيرة ولا تغتفر. يحتاج آلى دورات تكوينية في الجواب الديبلوماسي.ويخلط بين منصبه كوزير في الحكومة وكعمدة تارودانت في إجابته على أسئلة الجزيرة والعربية.
من فوض لك الحديث باسم المغاربة ؟؟ من اعطى لك الحق لترحب ببيان كله مراء ونفاق تشتم منه رائحة المؤامرة بين ماكرون وتابعه وهي المؤامرة الرامية الى بث الفرقة بين الشعب وملكه ليقينهم بأن الانتصارات التي تحققها المملكة المغربية قائمة على تلك اللحمة وبالتالي فهم لا يدخرون جهدا لمحاولة النيل منها. لكن هيهات يبدو ان الماكرين لم يستفيدا من دروس ثورة الملك والشعب وهي الثورة التي ستظل مستمرة رغم كيد الكائدين
اسي وهبي الخير لي تدير سر واسي ابناء حلدتك اخواننا الرودانيين
كان على الوزير استغلال الفرصة ليبين للاعلام خبث النظام الجزائري في أعلانه فتح الأجواء للطائرات القادمة الى المغرب المقدمة للمساعدات من مختلف الدول والتي أصلا تستعمل هذه الأجواء قبل الفاجعة.وأن هذا الأعلان الغرض منه الاصطياد في الماء العكر
ليس حبا في الوزير، لكن الكل يعرف ان العلاقات الدبلوماسية مقطوعة من جانب واحد و هي الطريقة الوحيده لقبول المساعدات و ليست التصريحات العنترية. جواب دبلوماسي يعري النظام الجزائري