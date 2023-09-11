مرشح رئاسي محتمل في فرنسا يدعو لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

هبة بريس _ الرباط

عاد إدوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية السابق والمرشح المحتمل لرئاسيات 2027 للحديث عن إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968

وقال الأخير أنه يتمسك بهذا المبتغى حتى إذا تسبب ذلك في قطع العلاقات بين البلدين، كون هذه الاتفاقية لم تعد حسبه صالحة اليوم.

فيليب الذي كان يتحدث ل قناة “تي أف 1” الفرنسية، قال ل “الهدف ليس قطع العلاقات حتى وإن كان ممكنا ذلك. الهدف هو القول إن هذه الاتفاقية بعد 55 سنة من التوقيع عليها، لم يعد لها معنى اليوم”.

وأضاف رئيس حزب أوريزون اليميني: “لقد تم التوقيع عليها سنة 68 في سياق تاريخي أليم ومتشنج ومكثف مع الجزائر. وقعنا عليها في وقت كنا تريد تطبيع العلاقة بين الجزائر وفرنسا.. وكان هناك نمو اقتصادي قوي ورغبة في تنظيم قدوم مهاجرين جزائريين لفرنسا”.

واسترسل بالقول : “أما اليوم، فنحن نعيش في ظرف مختلف تماما علاقاتنا مع الجزائرية لم تطبع بعد.. وضغط الهجرة يندرج في سياق مختلف تماما عن السابق”. وبخصوص طريقة التفاوض مع الجزائريين، قال فيليب: “يمكننا أن نقول للحكومة الجزائرية إنكم تدافعون عن مصالحكم، ولديكم عقباتكم وهي محترمة. ونحن أيضًا نحترم مصالحنا وعقباتنا”.

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