ماهي مساهمة البرلمانيين في صندوق تدبير آثار الزلزال ؟

هبة بريس _ الرباط

بمجرد أن تعرف المغاربة على مبادرة الحكومة بفتح صندوق تدبير آثار الزلزال تساءل نشطاء الفيسبوك عن مقدار المساهمة التي ينوي البرلمانيين وضعها في الحساب .

وتساءل نشطاء الفيسبوك إن كانت هذه المساهمة ستكون محددة قبليا أم أنها ستكون اختيارية ؛ فيما يرجح أن يتداول بخصوصها في اجتماع لتحديد سومتها مع ” الإجبار”

و صادق المجلس الحكومي في اجتماع له أمس الأحد على مشروع مرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة

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