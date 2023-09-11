البرلمان المغربي

ماهي مساهمة البرلمانيين في صندوق تدبير آثار الزلزال ؟

2023-09-11 / 18:47
0
هبة بريس _ الرباط

بمجرد أن تعرف المغاربة على مبادرة الحكومة بفتح صندوق تدبير آثار الزلزال تساءل نشطاء الفيسبوك عن مقدار المساهمة التي ينوي البرلمانيين وضعها في الحساب .

وتساءل نشطاء الفيسبوك إن كانت هذه المساهمة ستكون محددة قبليا أم أنها ستكون اختيارية ؛ فيما يرجح أن يتداول بخصوصها في اجتماع لتحديد سومتها مع ” الإجبار”

و صادق المجلس الحكومي في اجتماع له أمس الأحد على مشروع مرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك خطيرة “

وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك…

2023-09-11 / 19:31

مرشح رئاسي محتمل في فرنسا يدعو لإلغاء اتفاقية الهجرة…

2023-09-11 / 19:17
Photo of العلمي: بلادنا استطاعت بفضل قيادة الملك أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات أمرا ممكنا

العلمي: بلادنا استطاعت بفضل قيادة الملك أن تجعل الانتصار…

2023-09-11 / 13:40
Photo of الصحافة الفرنسية “المسترزقة” الموالية لماكرون تضرب في قوة تضامن المغاربة

الصحافة الفرنسية “المسترزقة” الموالية لماكرون تضرب في قوة تضامن…

2023-09-11 / 01:06
Photo of الحكومة تكشف تفاصيل إحداث “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”

الحكومة تكشف تفاصيل إحداث “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة…

2023-09-10 / 21:23
Photo of بلينكن: نحن على أهبة الاستعداد وننتظر طلبا من المغرب لتقديم العون

بلينكن: نحن على أهبة الاستعداد وننتظر طلبا من المغرب…

2023-09-10 / 19:52
Photo of هاتفيا.. بن زايد يعزي الملك ويعبر عن تضامن الإمارات مع المغرب

هاتفيا.. بن زايد يعزي الملك ويعبر عن تضامن الإمارات…

2023-09-10 / 19:47
Photo of زلزال الحوز.. إيران: مستعدون لمساعدة المنكوبين

زلزال الحوز.. إيران: مستعدون لمساعدة المنكوبين

2023-09-10 / 01:39
Photo of زلزال الحوز.. موريتانيا تدعو مواطنيها في المغرب إلى التبرع بالدم

زلزال الحوز.. موريتانيا تدعو مواطنيها في المغرب إلى التبرع…

2023-09-10 / 01:12
Photo of زيلينسكي: “أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب”

زيلينسكي: “أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت…

2023-09-09 / 21:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق