مرصد : على أثرياء المغرب تشييد مشاريع تنموية في المناطق المنكوبة

هبة بريس _ الرباط

طالب المرصد المغربي لحقوق الإنسان من أثرياء المغرب والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى تشييد مشاريع تنموية كبرى في المناطق المنكوبة.

وطالب المرصد في بلاغ له هذه الفئات بالمساهمة بمشاريع تستفيد منها الساكنة المتضررة بشكل مباشر، مع تحديد سقف بداية ونهاية تلك المشاريع بجدولة مضبوطة،

وأكد المرصد على وجوب استفادة المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وباقي مناطق المغرب العميق وساكنته من فئات اجتماعية هشة ومعدومة، وتمكينها من مختلف أشكال المساعدة والإغاثة والدعم الدولي الذي بدأ يتقاطر على البلد من دول عربية وغربية ومؤسسات مالية دولية مانحة.

وثمن المرصد المجهود الخيري المبذول لمساعدة المتضررين، رغم ما تعانيه الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من غلاء فاحش في الأسعار، زلزلَ قدرتهم الشرائية بسبب الزيادات الصاروخية المتتالية في أسعار المحروقات، والتي راكمت على إثرها أرباحا طائلة العديد من المؤسسات والشخصيات النافذة.

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